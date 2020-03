Ötztaler Betriebe setzen auf eigene Deutschkurse

Um ihre ausländischen Arbeitskräfte in die deutsche Sprache einzuführen, setzen schon mehrere Unternehmen im Ötztal auf diese Deutschkurse. Das betrifft verschiedene Hotels in Obergurgl oder Hochgurgl ebenso wie die Ötztaler Verkehrsbetriebe, private Interessierte in Längenfeld genauso wie Hotels und Pensionen in Sölden. Aktuell bildet die GemNova-Akademie rund 70 Personen aus Ungarn, der Slowakei sowie aus Bosnien, Serbien und zahlreichen anderen Ländern schrittweise aus. Die Kurse finden direkt in den Betrieben statt, dabei wird auch Bedacht auf den ganz spezifischen Wortschatz der verschiedenen Branchen und auf den Ötztaler Dialekt genommen. Ruft nämlich der Chef seinem Lehrling zu, er solle ihm doch einen „Kiwei“ bringen, so könnte es aufgrund der Sprachbarriere schnell zu einem Missverständnis kommen, erklärt Monika Kopp, ein­e langjährige Deutschtrainerin der GemNova-Akademie. Denn während der Auftraggeber einen Kübe­l gemeint hat, versteht der fremdsprachige Lehrling vielleicht, dass er im Lebensmittelgeschäft eine Packung Kiwi besorgen solle.