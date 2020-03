Fit für den Alltag bleiben: Veranstaltung im Pfarrstadel Breitenwang

Breitenwang – Die Weltbevölkerung befindet sich in einem Alterungsprozess: Bis 2030 werden auf dieser Erde mehr Menschen leben, die älter als 60 sind, als Menschen, die unter neun Jahre alt sind. Sehr widersprüchliche Bilder tauchen da auf: das aktive und gesunde Alter einerseits und der demenzkranke Pflegefall andererseits. Katholisches Bildungswerk und Land Tirol setzen hier auf lebenslanges Lernen, damit das Altern in Gelassenheit und Freude angegangen werden kann. Mit dem Format „Abenteuer 60+“ kommen Menschen in den besten Jahren zu Wort und Expertinnen und Experten geben Tipps für den eigenen Alltag.