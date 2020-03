12,5 Millionen Euro für Anhebung der Pflegetarife in Tirol

Innsbruck – Bereits am 24. Februar hatte sich der Geschäftsführende Ausschuss Pflege (Land, Gemeindeverband, Stadt Innsbruck) auf die neue Tarifstruktur geeinigt, die TT berichtete. Und zwar für die gesamte, über 90 Betriebe umfassende Wohn- und Pflegeheimlandschaft in Tirol. Dem vorangegangen war ein intensives Ringen insbesondere mit jenen 33 Heimen, die sich im 2018 gestarteten Pilotmodell „Tagsatzkalkulation neu“ befinden. Sie kritisierten die vom Land vorgegebenen Tarife 2019 als zu niedrig, weil nicht kostendeckend. Aufgrund der Nachverhandlungen hat das Land das Ausrollen des Pilotprojektes auf alle Heime um ein Jahr auf den 1. Jänner 2021 verschoben.

Nun ist auch klar, wie hoch die Mehrkosten sein werden, die sich aus dem nachgebesserten Finanzierungsmodell ergeben werden. Die Tarifanpassung wird sich mit 12,5 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln zu Buche schlagen, wie gestern bekannt wurde. Davon sind jedoch bereits 10,7 Mio. Euro im Zuge der Erstellung des Landesbudgets für das heurige Jahr vorausschauend reserviert worden.

Im Bereich der noch in der herkömmlichen Tariflogik verbliebenen Heime steigen die Aufwendungen von 158,7 Mio. Euro (2019) auf nunmehr 167,9 Mio. Euro (2020). Für die Pilotheime wird eine Steigerung von 109 Mio. Euro (2019) auf 112,4 Mio. Euro schlagend. Somit wächst die Gesamt- summe im Bereich der Heimtarife von 267,8 auf 280,4 Mio. Euro. Diese Berechnungen basieren freilich auf der Annahme einer Vollbelegung in den Heimen. So manche Einrichtung dürfte damit aber auch weiterhin Probleme haben.