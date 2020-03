Beweisbeschluss für U-Ausschuss wird korrigiert

In Sachen Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am Montagnachmittag der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats zusammentreten und den grundsätzlichen Beweisbeschluss im Sinne des Spruchs des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) korrigieren. Damit ist die Grundlage für die weitere Aktenlieferung zu den zwischenzeitlich von Türkis-Grün - lauf VfGH widerrechtlich - ausgeschiedenen Themen gelegt.

Darüber hinaus steht am Montag nichts auf der Tagesordnung. Denn die personellen Beschlüsse wurden bereits in der Sitzung am 22. Jänner gefasst. Als Verfahrensrichterin fungiert Ilse Huber, frühere OGH-Vizepräsidentin, und Verfahrensanwalt ist der schon bei einem der Eurofighter-Ausschüsse in dieser Rolle tätige Andreas Joklik.