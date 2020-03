Innsbruck, Jenbach –Es dürfte wohl der finale Akt für die Achenseebahn sein. Am 8. Juni 1889 fanden die großen offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten für die Dampfzahnradbahn statt, jetzt hat es sich vermutlich ausgedampft. Anfang Februar überwies das Land Tirol vereinbarungsgemäß die letzte Tranche über rund 300.000 Euro zur Abdeckung bereits getätigter Investitionen an das Unternehmen. Um den touristischen Betrieb der Achenseebahn für die Saison 2019 sicherzustellen, hat der Landtag nämlich im Vorjahr nach einem Beschluss der Landesregierung Finanzmittel in der Höhe von 1,2 Millionen Euro für unaufschiebbare Sanierungsarbeiten und eine Kapitalerhöhung der Gemeinden zur Verfügung gestellt.