Wiener SPÖ-Rathausklub tagt im Burgenland

Im burgenländischen Frauenkirchen hat am Montag die Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ in Wien begonnen. Die Veranstaltung in der St. Martins steht unter dem Motto „Zusammen sind wir erfolgreicher“.

Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner rief in ihrer Rede zu Solidarität und Zusammenhalt auf - und zwar in den eigenen Reihen. Sie warnte vor einem „permanenten Daueraufstand“, der die Partei schwäche. „Deshalb stelle ich die Vertrauensfrage“, erklärte sie den Genossen aus der Hauptstadt. Sie selbst habe weder Amt noch Funktion zu verteidigen: „Wofür ich kämpfe ist, dass wir zu unserer alten Stärke zurückkehren“ - nämlich als „starke Familie“, die füreinander einstehe und füreinander kämpfe.

Trotz der nicht wahnsinnig ausgeprägten roten Harmonie zwischen Wien und Bund streute Rendi-Wagner der Stadt Rosen - vom Gratiskindergarten über das Gesundheitssystem auf „Weltniveau“ bis zur wirtschaftlichen Stärke. „Ich frage mich schon: Wer will denn das wirklich ändern und warum sollte man das ändern? Es ist ja verrückt, diese Frage zu stellen, aber sie wird gestellt“, warnte Rendi-Wagner vor angeblichen Plänen von ÖVP, NEOS und Grünen, eine Stadtregierung gegen die SPÖ schmieden zu wollen. „Eine gefährliche Drohung“, weshalb es umso mehr ein starkes Wien-Ergebnis für die Genossen im Herbst brauche: „Nach oben hin gibt es kein Limit. The sky is the limit.“