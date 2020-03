Valencia - Atalanta und Paris - BVB ohne Zuschauer

Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Valencia und Atalanta Bergamo wird am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Die Maßnahme erfolgte aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und einer diesbezüglichen Weisung des spanischen Gesundheitsministeriums. Zudem findet die Partie zwischen Paris St. Germain und Dortmund am Mittwochabend ohne Zuschauer statt.

Bergamo befindet sich in der Lombardei. Die Region ist vom Ausbruch des Virus besonders stark betroffen. Die spanischen Behörden hatten vergangenen Dienstag erklärt, dass Spiele mit Zuschauern aus Hochrisikozonen wie Norditalien ohne Fans ausgetragen werden müssen. Bergamo liegt nach dem am 19. Februar ausgetragenen Hinspiel mit 4:1 voran. Auch das Europa-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Mailand am 19. März wird vor leeren Rängen stattfinden.