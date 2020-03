Schönbrunner Zoo spendet nach Bränden für australische Tiere

Nach den verheerenden Buschbränden in Australien unterstützt der Tiergarten Schönbrunn Down Under bei der Versorgung der verletzten und heimatlosen Tiere. Im Rahmen einer von Mitarbeitern organisierten Spendenaktion am Mittwoch arbeiten diese ab Mittag gratis und spenden ihr Gehalt vom Nachmittag, wie der Zoo am Montag mitteilte.