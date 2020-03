Import von Rohkaffee „voller Erfolg“ für café+co

Wien – Anfang 2019 entschloss sich café+co als erster österreichischer Kaffeedienstleister, Rohkaffee als Direktimport zu beziehen, dies sei „ein voller Erfolg“, erklärt café+co- Sprecher Fritz Kaltenegger. Dadurch sei die Bohne bis in die Bauernkooperative in der ugandischen Ankole-Region rückverfolgbar. Insgesamt wurden zwei Container Kaffee der Sorte „Bulungi“ importiert und in der Wiener Rösterei Naber geröstet. Der dritte Container Rohkaffee werde voraussichtlich im Mai in Wien eintreffen.