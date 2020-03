Krebsforschung in Tirol weiter ausgebaut

Innsbruck – Das Biotech-Unternehmen ViraTherapeutics erweitert nach der Übernahme durch den Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim den Standort. Investiert wurde ein „hoher einstelliger Millionenbetrag“, erklärt die Geschäftsführerin von ViraTherapeutics Lisa Egerer. Damit stehen dem Unternehmen am neuen Standort in Rum modernste Forschungslabors auf einer Fläche von rund 700 m2 zur Verfügung. Auch die Zahl der Mitarbeiter stieg mit der Vergrößerung von 20 auf 35 an. Die Bedingungen am neuen Standort seien „ausgezeichnet“, berichtet Egerer. Gearbeitet wird an einer neuen Technologie für eine effektive und nebenwirkungsarme Behandlung von Krebs. Ganz vereinfacht gesagt: „Viren sollen Tumore zerstören.“