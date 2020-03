Konzert im Haus der Musik: Beethoven-Feier par excellence

Innsbruck – Zugegeben, das Werk Ludwig van Beethovens lässt sich nur bedingt mit Barockmusik in Verbindung bringen. Dass seine 5. Sinfonie in c-Moll op. 67, sein Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur op. 73 und die (zu Recht) selten zu hörende Ouvertüre „Die Ruinen von Athen“ bei den Tiroler Barockinstrumentalisten unter Wolfgang Kostner in den allerbesten Händen waren, zeigte das Konzert Sonntagabend im Haus der Musik. Die Barockinstrumentalisten feiern heuer ihr 20-jähriges Bestehen, und was lag näher, als es mit Werken von Jahresregent Ludwig van Beethoven zu begehen. Mit dem Tiroler Michael Schöch als Solisten konnte man einen Pianisten verpflichten, der sich, das darf man mit Fug und Recht behaupten, in die Elite der Pianisten weltweit gespielt hat.