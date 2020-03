Kaiser bei Mitgliederbefragung für Rendi-Wagner

Kärntens SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser hat sich am Montag nach dem Landesparteivorstand in Sachen parteiinterner Mitgliederbefragung deklariert. Er werde sich beteiligen und Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner unterstützen, sagte Kaiser vor Journalisten. „Alles andere werden wir dann, wenn das Ergebnis feststeht, zu besprechen haben.“ Das werde Mitte April der Fall sein.

Kaiser traue den Mitgliedern zu, ihre Entscheidungen in der Befragung ohne Zuruf von außen zu treffen, so bewerte er seine eigene Aussage und auch jene von anderen SPÖ-Politikern dazu. Eine Empfehlung für oder gegen eine Teilnahme an der Befragung hatte Kaiser bereits zuvor nicht abgeben wollen. Landesgeschäftsführer Andreas Sucher sagte, er habe bereits an der Befragung teilgenommen und sich für Rendi-Wagner als Parteichefin ausgesprochen.