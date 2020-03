Sprachwettbewerb: Jugendliche aus dem Bezirk Landeck sagen ihre Meinung

Landeck – Es ist bereits die 68. Ausgabe – am 17. März findet heuer der Bezirks-Jugendredewettbewerb statt. Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren können sich wieder sprachlich austoben – in einer „klassischen Rede“, einer „Spontanrede“ oder einer Kreativkategorie in Verbindung mit einem Lied, Film oder Sketch. Die Redezeit beträgt dabei je nach Schultyp zwischen sechs und acht Minuten.