Wiener SPÖ-Rathausklub tagt im Burgenland

Im burgenländischen Frauenkirchen hat am Montag der Rathausklub der SPÖ in Wien getagt. Die Veranstaltung in der St. Martins stand unter dem Motto „Zusammen sind wir erfolgreicher“. Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig kündigte dabei unter anderem den Ausbau der kostenlosen Ganztagsschule, mehr Ausbildungsplätze im Gesundheitsbereich, eine Digitalisierung der Wohnungsvergabe an.

Die SPÖ mache sozialdemokratische Politik, auch wenn dies manche verwundern würde, betonte Ludwig. Lob zollte er zum Auftakt seiner Rede einmal mehr den burgenländischen Genossinnen und Genossen - angesichts des Wahlerfolgs bei der kürzlich geschlagenen Landtagswahl. „Ihr habt uns die politische Latte sehr hoch gelegt.“

Um bei der heuer im Herbst stattfindenden Wien-Wahl zu reüssieren, setzen die Stadt-Roten auf „klassische“ Themen wie etwa Wohnen. Menschen, die eine Gemeindewohnungen oder ein gefördertes Objekte suchen, können sich diese künftig online aussuchen. Außerdem kündigte er im Bereich Gesundheit und Pflege zusätzlich Ausbildungsmöglichkeiten an. „Das wird wie ich meine ein großer Wurf.“ Statt aktuell 4.900 stehen bis 2024 dann 7.650 entsprechende Plätze zur Verfügung.

Stadtchef Ludwig verwies in seiner Rede auch auf Projekte, die er bereits bei einem Auftritt kürzlich in Wien verkündet hat - etwa die Garantie auf einen Pflegeplatz oder die Gratis-Ganztagssschule. Wobei er hier eine weitere Aufstockung ankündigte: Statt den zunächst fixierten 63 Standorten werden es nun insgesamt 70 Schulen sein, sieben davon Mittelschulen, der Rest Volksschulen. Einschränkungen in anderen Bereichen soll es im Gegenzug nicht geben. Die Hortbetreuung, so beteuerte er etwa, werde deswegen nicht teurer.

Neu ist hingegen die „Wiener Ehrenamtswoche“ für Schüler. Gemeinsam mit diversen Einrichtungen, NGOs oder Vereinen wird ein Programm für die letzte Schulwoche erarbeitet. Die Kids sollen damit die Möglichkeit erhalten, in diverse Tätigkeitsbereiche hineinzuschnuppern. Als Beispiele wurden von der SPÖ etwa Gartengestaltung in Pensionistenwohnhäusern oder Vorlesen bei pflegebedürftigen Menschen genannt.

Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte zuvor in ihrer Rede zu Solidarität und Zusammenhalt aufgerufen - und zwar in den eigenen Reihen. Sie warnte vor einem „permanenten Daueraufstand“, der die Partei schwäche. „Deshalb stelle ich die Vertrauensfrage“, erklärte sie den Genossen aus der Hauptstadt. Sie selbst habe weder Amt noch Funktion zu verteidigen: „Wofür ich kämpfe ist, dass wir zu unserer alten Stärke zurückkehren“ - nämlich als „starke Familie“, die füreinander einstehe und füreinander kämpfe.