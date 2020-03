Coronavirus drückt auf Wirtschaft: Land wappnet sich für ein Konjunkturpaket

Innsbruck – Politische Normalität gibt es aktuell nicht, selbst die schwarz-grüne Landesregierung schwenkt jetzt auf den Krisenmodus ein. Die Auswirkungen der Corona-Ausbreitung auf die heimische Wirtschaft werden nämlich von Tag zu Tag sicht- und spürbarer, nicht nur die Tourismusbrache leidet unter Absagen und Stornierungen. Die Koalitionsspitzen haben offenbar bereits am Wochenende beraten, Sonntagabend wurden die einzelnen Regierungsbüros informiert: Bis auf Weiteres werden alle finanzrelevanten Regierungsbeschlüsse zurückgestellt, heute sollen in der Sitzung der Landesregierung die Weichen für ein Konjunkturpaket gestellt werden.

Wie es in dem Schreiben an alle Regierungsmitglieder heißt, werden durch die aktuelle Situation Auswirkungen auf den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt in Tirol erwartet. Der Tourismus geht zwar ins Winterfinale, doch Ostern ist meist das Sahnehäubchen. Vor allem Beherbergungsbetriebe, die sich auf Gruppen spezialisiert haben, sind mit Stornierungen konfrontiert. Außerdem geht die Landesregierung davon aus, dass diverse Unternehmen in den nächsten Wochen auf Kurzarbeit umstellen.