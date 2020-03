Netrebko als „Turandot“ bei Osterfestspielen Salzburg 2021

Die Titelrolle der „Turandot“ übernimmt Anna Netrebko. Eigentlich hätte es ihr Rollendebüt sein sollen, berichtete kürzlich die „Presse“. Doch der designierte Intendant Nikolaus Bachler holte Netrebko bereits heuer im Jänner als „Turandot“ an die noch von ihm geführte Bayerischen Staatsoper in München. Und so heißt es heute in der Aussendung auch: „Anna Netrebko gibt ihr Rollendebüt in der Titelrolle von Turandot in einer vollständigen szenischen Fassung der Oper.“ Denn in München wurde jene Fassung aufgeführt, die im dritten Akt (mit dem Tod des Komponisten) endet. In Salzburg wird die von Franco Alfano vervollständigte Version zu sehen sein. Zur Erinnerung: Bachler und Thielemann führten einen Machtkampf um die künstlerische Leitung des Osterfestivals, den Stadt und Land Salzburg zugunsten Bachlers im vergangenen September beendeten.