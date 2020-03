„Gravierende Maßnahme“ in „schwierigen Zeiten“: Südtirol beendet Wintersaison

Bozen, Innsbruck –Unzählige Lifte stehen ab morgen still, Hunderte Mitarbeiter sind ohne Arbeit, die 1200 Pistenkilometer, darunter auch die weltberühmte Saslong im Grödental, werden nicht mehr gebraucht. „Dolomiti Superski“ – ein Zusammenschluss aus zwölf Skigebieten in Südtirol, Belluno und dem Trentino und damit Europas größter Liftverbund – beendet morgen die Wintersaison, auf Empfehlung von Tourismusverbänden und Landesregierung. Diese Entscheidung sei „nicht leicht, aber zum Wohle der Gesundheit gefallen“, sagt Marco Pappalardo, Sprecher von „Dolomiti Superski“.

„Je geschlossener wir vorgehen, desto eher kriegen wir die Situation in den Griff", sagt Arno Kompatscher (LH Südtirol).

Immer mehr Fälle des neuartigen Coronavirus wurden aus Südtirol in den vergangenen Tagen gemeldet. Gestern schoss die Zahl der Infizierten auf 36 hoch, 257 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb (SSB) mit. Die Leitung der SSB rief gestern dazu auf, Besuche in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen einzuschränken.