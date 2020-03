128 Personen in Österreich positiv auf Coronavirus getestet

In Österreich wurden laut Gesundheitsministerium bisher 128 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. 4.734 Tests wurden bisher durchgeführt. In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in Tirol 25, in der Steiermark zehn, in Oberösterreich neun, in Salzburg acht, im Burgenland vier und in Vorarlberg zwei. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.

In Tirol sind am Montag 16 weitere positive Coronavirus-Fälle dazugekommen, alle davon im Bezirk Landeck. Bei 15 Fällen gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zu einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen, der vergangene Woche im selben Bezirk positiv auf die Erkrankung getestet worden war, teilte das Land mit.

14 dieser 15 Personen stammen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Norwegers. Bei einer Person handelt es sich um eine enge Kontaktperson aus dem sozialen Umfeld einer nun erkrankten Mitarbeiterin jener Bar in Ischgl, in der der Norweger gearbeitet hatte.

Eine weiterer positiver Test wurde indes in der Gemeinde Pettneu am Arlberg verzeichnet. Dieser Fall steht laut Land im unmittelbaren Zusammenhang zu einem weiteren Norweger. Dieser hatte sich in einer Ferienwohnung aufgehalten und war am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.

Im Burgenland begann das Rote Kreuz am Montag unterdessenmit mobilen Coronavirus-Tests. Bisher wurden die Verdachtsfälle von den Amtsärzten getestet, nun übernehmen zwei spezielle Einsatzteams, von denen eines in Eisenstadt und eines in Oberwart stationiert ist, bestätigte das Amt der Landesregierung am Montag gegenüber der APA einen Bericht des „ORF Burgenland“.

Polizei und Bundesheer stehen unterdessen in Sachen Coronavirus in permanenter Abstimmung. Einsatzszenarien und Mannschaftstärken werden ständig überprüft und evaluiert, sagten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem gemeinsamen Auftritt Montagfrüh. Konkrete Zahlen zu den zur Verfügung stehenden Kräften nannten sie aber nicht.

Der Corona-Einsatz des Heeres hält sich derzeit noch in Grenzen, die Soldaten unterstützen die Hotlines der AGES und haben Schutzmasken verteilt. „Wir sind in allen maßgeblichen Gremien vertreten“, sagte Verteidigungsministerin Tanner. Das Bundesheer prüfe unter anderem die Bereitstellung von Unterkünften und anderen Dinge, die im „Kriterienkatalog des Gesundheitsministeriums“ vorgesehen seien. „Wir sind die Reserve der Republik, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.“ Innenminister Nehammer lobte die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundesheer.

Der Krisenstab im Innenministerium beobachtet die aktuelle Entwicklung jedenfalls mit Argusaugen. Eine Situation wie in Italien sei aber mit jener in Österreich nicht vergleichbar, meinte der Sprecher des Krisenstabs, Detlef Polay. Daher seien Einschränkungen wie in Italien hierzulande vorerst kein Thema, hieß es.

Das Schließen von Kindergärten, Schulen und Universitäten ist im Moment demnach nicht angedacht. Maßnahmen in diesem Bereich wären von den zuständigen Ministerien zu setzen, sagte Polay. Was die Umsetzung der Fieber-Kontrollen an der Grenze zu Italien betrifft, die punktuell durchgeführt werden sollen, „sind dafür die Gesundheitsbehörden zuständig“, hielt Polay fest. Wenn notwendig, leiste die Exekutive dabei Hilfe.

Hinsichtlich der Frage nach dem Risiko von Großveranstaltungen in Zeiten der Coronavirus-Krise verweist das Gesundheitsministerium auf eine Checkliste, die Veranstaltern und Behörden bei der Risikobewertung helfen soll. Die Checkliste wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz erstellt. Sie enthält mögliche Auflagen und führt Gründe auf, die eine Untersagung bewirken können.

„Die aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs zu setzenden Maßnahmen unterliegen einer ständigen Evaluierung durch den Krisenstab und werden an den Verlauf der Entwicklung bei den Krankheitsfällen gegebenenfalls jederzeit angepasst. Die Veranstaltungsbehörden - in den meisten Fällen handelt es sich abhängig von der Art der Veranstaltung um Bezirksverwaltungsbehörden - beurteilen und entscheiden im Einzelfall, ob eine Veranstaltung genehmigt wird“, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium.

Im Raum Norditalien sind indes rund 4.000 Österreicher von den Maßnahmen betroffen, die von den italienischen Behörden gesetzt worden sind, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, auf APA-Anfrage mit. In den unter Quarantäne gestellten Roten Zonen halten sich neben heimischen Touristen etliche Auslandsösterreicher auf, die ihren Lebensmittelpunkt nach Norditalien verlagert haben. Urlauber, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, sollten damit vorerst keine Probleme haben. Im Moment habe man keine Informationen, „dass es Schwierigkeiten beim Rauskommen gibt“, sagte Guschelbauer.

59 Österreicher sitzen außerdem auf der zu den Malediven gehörenden Insel Kuredu fest, da in ihrem Hotel bei mehreren italienischen Gästen Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus besteht. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Österreich“ bestätigte das Außenministerium am Montag auf APA-Anfrage. Die Quarantäne dürfte für 14 Tage gelten. Die Regierung der Malediven hat dem Außenministerium zufolge signalisiert, die Kosten zu übernehmen. Die Österreicher seien entspannt.