Steiermark: Indigenen-Kunst kehrt nach Brasilien heim

Die Steiermark hat ein Zeichen in Richtung Restitution von Kulturgüter-Sammlungen an indigene Gesellschaften gesetzt. Am Montag übergab Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) die Sammlung des 2003 gestorbenen Ethnologen und Missionars Anton Lukesch an Vertreter Brasiliens. Es handelt sich um die erste internationale Spende für das 2018 von einem Brand zerstörte Nationalmuseum in Rio de Janeiro.