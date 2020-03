EU-Parlament verkürzt Plenarwoche wegen Coronavirus

Das EU-Parlament hat wegen der Coronavirus-Epidemie die für diese Woche geplante Plenartagung in Brüssel auf einen Tag reduziert. Am Dienstag würden der EU-Außengrenzschutz und Migration, das Coronavirus, der nächste mehrjährige EU-Finanzrahmen sowie die Gleichstellung der Geschlechter besprochen, verlautete am Montag aus informierten Kreisen. Die Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag entfallen.