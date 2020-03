EU-Parlament verkürzt Plenarwoche wegen Coronavirus

Das EU-Parlament hat wegen der Coronavirus-Epidemie die für diese Woche geplante Plenartagung in Brüssel auf einen Tag reduziert. Am Dienstag würden das Coronavirus, die Migrationsfrage und den mehrjährigen EU-Finanzrahmen ohne Abstimmungen diskutieren, teilte Vizepräsidentin Mairead McGuinnes am Montag mit. Auch der EU-Rat beschloss weitere Präventionsmaßnahmen.