Mindestens 35 Tote bei Busunglück im westafrikanischen Ghana

Bei einem Busunglück in Ghana sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Zwei Busse seien in der mehr als 400 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernten Region Bono East auf einer viel befahrenen Straße zusammengestoßen, teilten die Behörden am Montag mit. Mindestens sechs weitere Menschen wurden demnach lebensgefährlich verletzt. Unter den Toten seien auch Frauen und Kinder.