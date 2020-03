US-Armee hat mit Rückzug aus Afghanistan begonnen

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben mit dem Rückzug aus Afghanistan begonnen. Wie der Sprecher der US-Truppen in Afghanistan, Sonny Leggett, am Montag bekannt, erfolgt der Teilabzug im Zuge eines Abkommens zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban, das den Rückzug der US-Truppen regelt.

Das Ende Februar unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass die USA ihre Truppenstärke in Afghanistan binnen 135 Tagen von mehr als 12.000 auf 8.600 reduzieren. Mit der Vereidigung zweier Präsidenten hat sich die politische Krise in Afghanistan verschärft: Auf dem Gelände des Präsidentenpalastes in Kabul erklärten sich die langjährigen Rivalen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah am Montag in zwei getrennten Zeremonien zum Präsidenten Afghanistans. Überschattet wurden die Zeremonien von zwei Explosionen, bei denen es sich laut der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) um Raketenangriffe handelte.