Corona: Keine Sportevents in Italien, Serie A unterbrochen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus setzt Italien sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aus. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte am Montag. Damit wird auch die italienische Fußball-Meisterschaft in der Serie A vorerst ihren Spielbetrieb einstellen. Zuvor hatte bereits das italienische Olympische Komitee (CONI) eine entsprechende Maßnahme gefordert.

„Der Schutz der Gesundheit ist die Priorität aller“, sagte CONI-Chef Giovanni Malago. Das Komitee ist die Dachorganisation für alle Sportverbände Italiens, auch des Fußballverbandes. In der Mitteilung hieß es, die Entscheidung beinhalte nicht internationale Wettkämpfe für Clubs oder Nationalmannschaften, da CONI darüber nicht die Aufsicht habe. Juventus Turin, Napoli und Atalanta Bergamo spielen noch in der Champions League, Inter Mailand und AS Roma in der Europa League.