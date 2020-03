Griechenlands Premier bespricht mit Kurz Flüchtlingsfrage

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wird vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen der EU mit der Türkei am Dienstag in Wien erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde Mitsotakis Österreichs Unterstützung für Griechenland bekräftigen, hieß es im Vorfeld aus dem Bundeskanzleramt. Bei dem Besuch wird die Flüchtlingsfrage im Zentrum stehen.

Griechenland ist in einer schwierigen Lage, weil die Türkei ihre Grenzen in Richtung EU für geöffnet erklärt hatte. Seitdem harrten tausende Migranten auf der türkischen Seite der Grenze aus. Derzeit sind 14 österreichische Frontex-Beamte in Griechenland im Einsatz.