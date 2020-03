Nächste Vorwahlrunde im US-Präsidentschaftsrennen steht an

Im US-Präsidentschaftsrennen steht am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in sechs Staaten: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Demokraten und Republikaner votieren dafür, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten. Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit erst am Mittwoch erwartet.

Nach einem zunächst schwachen Start in die Vorwahlserie hatte Biden am wichtigsten Abstimmungstag vor einer Woche, am „Super Tuesday“, einen großen Überraschungserfolg verbucht und in zehn von 14 Bundesstaaten Siege eingefahren. Er liegt bei der Zahl der Parteidelegierten derzeit in Führung. Nun muss sich zeigen, ob Biden den Vorsprung ausbauen oder ob Sanders das Rennen wieder drehen kann.