EU-Förderpreis an Forschungsprojekt mit Sitz in Wien

„Wir wollen wissen: Was macht Kunst mit uns? Und wie können wir daraus ableiten, wie Kunst gesamtgesellschaftliches Potenzial für Veränderung hat“, beschreibt Matthew Pelowski, Psychologe und Ästhetik-Forscher an der Uni Wien, den umfassenden Auftrag des ARTIS-Projekts („Art and Research on Transformations of Individuals and Societies“) im APA-Gespräch. Pelowski leitet das Konsortium aus Forschern in Psychologie, Neurowissenschaften, aber auch Philosophie oder Kunstgeschichte, das zwischen Wien, Aarhus, Berlin, Oxford, Amsterdam, Belgrad und London für die nächsten vier Jahre an einer Vielzahl von Themen arbeiten wird. Das Fördergeld wurde im Rahmen des Horizon 2020-Programms „Transformations“ vergeben.

So arbeiten die Projekt-Mitarbeiter an anderen Unis beispielsweise im Bereich Brain-Scanning, in der Sozialpsychologie oder in der Mikrophänomenologie. „Da geht es dann auch um Langzeit-Fragestellungen, zum Beispiel: Gibt es weniger Streit in der Familie, wenn mehr Kunst erlebt wird? Hat man ein positiveres Bild von der Stadt, in der man lebt?“ Die „Art in the City“-Schiene an der Berliner Humboldt-Universität begleitet Teilnehmer über ihr Smartphone ein Monat lang und lässt sie dort ihre ästhetischen Erlebnisse im Alltag dokumentieren, an der Universität Amsterdam wird auch mit Künstlern und deren Schaffensmotivation gearbeitet. An der Ruskin School of Arts der Universität Oxford geht es nicht zuletzt darum, das Thema kunsttheoretisch zu rahmen.