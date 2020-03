Letzte Wettkampfsaison für Hagara und Steinacher

2004 ist bereits 16 Jahre her. „Ich bin stolz auf Gold. Aber ich hoffe, dass wir schon bald unsere Nachfolger gefunden haben und ein österreichischer Segler wieder vom obersten Podest strahlen kann“, wünscht sich der 53-jährige Hagara, dass die Gold-Flaute bald ein Ende hat. Österreichs erfolgreichster Sommersportler aller Zeiten bringt sich deshalb bereits als High-Performance-Coach mit Blickrichtung Sommerspiele 2020 und 2024 im Segelverband ein. Auch Steinacher (51) hofft, dass es möglichst bald wieder Gold für Österreich gibt. „Ich will nicht der Letzte sein.“

Ab 2021 wollen sich beide Segler deshalb dem Nachwuchs noch intensiver widmen. Denn Doppelolympiasieger im Sommer sind in Österreich an einer Hand abzuzählen. Die Gründe für die über eineinhalb Jahrzehnte dauernde Gold-Misere sind für die beiden Ausnahmesegler aus Wien bzw. Zell am See mannigfaltig. Einer lautet: Trainer mit entsprechend guter Qualität im Land zu halten, ist finanziell schwierig.