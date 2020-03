Arbeiter im Bezirk Neunkirchen sechs Meter abgestürzt

In Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) ist am Montagnachmittag ein Arbeiter in einem Betrieb sechs Meter abgestürzt. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von „Christophorus 3“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.