SPÖ uneins bei Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen

Uneinigkeit in der SPÖ herrscht bezüglich der Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland. Während Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser für eine solche Vorgehensweise plädiert hatte, vertritt sein burgenländischer Amtskollege Hans Peter Doskozil in der Online-Ausgabe des „Kurier“ sowie in der Tageszeitung „Österreich“ die gegenteilige Meinung. Er ist dezidiert gegen die Aufnahme.