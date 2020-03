Streit über Verbreiterung von Straße in Zirl geht weiter

Laut BM Thomas Öfner ist der Grundgedanke des Gesamtprojekts, das unter seinem Vorgänger Josef Kreiser begann, die Verkehrssituation in diesem Bereich zu verbessern. Wenn die Franz-Plattner-Straße an ungünstiger Stelle „zu“ sei, etwa wegen Bauarbeiten, seien derzeit diverse Anrainer (darunter auch er selbst) de facto „eingesperrt“, so Öfner. Ziel sei also, die Sackgassensituation zu beseitigen und den Verkehrsfluss zu verbessern. Ein Abschnitt des dreiteiligen Großvorhabens ist beendet – bei den anderen spießt es sich aber weiter massiv.