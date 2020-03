Theater-Premiere in Kirchdorf: Applaus für die „86er-WG“

Bei der von Regisseur Mario Brunner schwungvoll inszenierten Komödie „Die 86er-WG“ glänzten alle Darsteller mit großem Spielwitz. Zum Inhalt: Michael Neid (Alois Dürager) plagt an seinem 54. Geburtstag der Gedanke, in seinem Leben viele Chancen verpasst zu haben. In einem Rückblick erleben die Zuschauer, wie turbulent es mit seinen drei besten Freunden im Jahr 1986 in der gemeinsamen Wohngemeinschaft zuging. Für zusätzliche Brisanz sorgen drei flotte Party-Mädels sowie die strenge Vermieterin.