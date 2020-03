Einstimmige Aufforderung zu gehen für Reuttes Vizebürgermeister

Reutte – Einstimmig. Die Reuttener Mandatare ließen das Fallbeil hinuntersausen. Nur unten lag niemand. Der Angeklagte war einfach nach Hause gegangen. Er hatte keine Lust gehabt, sich dem Tribunal ohne Zuschauer zu stellen. Tags darauf konnte er an der Gemeindetafel lesen, was über ihn entschieden worden war. Er solle das Weite suchen. Er wird es nicht tun – vorerst. Keine Fiktion, reale Lokalpolitik in Reutte.

Die verbliebenen 17 Gemeinderäte schlossen die Türen und rollten dann knapp über zwei Stunden lang die möglichen Verfehlungen VBM Steskals aus, um ihn am Ende einstimmig aufzufordern, sein Amt niederzulegen. So viel könne er nämlich sagen, erklärte BM Alois Oberer tags darauf, da das Abstimmungsergebnis ja schon an der Amtstafel ausgehängt sei. Ihm sei natürlich klar, dass der Misstrauensantrag keinerlei Auswirkung habe.

Michael Steskal, der von einer Solidaritätswelle in der Bevölkerung für ihn spricht, will sein Amt nun erst recht nicht zur Verfügung stellen. Seinen nächsten öffentlichen Auftritt wird er spätestens am 23. März in der Gemeinderatssitzung zur Jahresrechnung 2019 bekommen, wenn BM Oberer den Vorsitz an den ersten Vize übergeben muss. Am Vormittag des gleichen Tages könnte es für ihn aber auch schon einen Showdown am LG Innsbruck in ganz anderer Angelegenheit geben.