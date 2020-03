Sterne für Lehrer zu vergeben: Erste Bilanz nach zwei Wochen durchwachsen

Georg Klammer geht am Gymnasium Ursulinen in Innsbruck einen anderen Weg. „Die Lernsieg-App ist ein heißes Eisen, das wir zu ignorieren versuchen“, sagt der Direktor. Er habe die App heruntergeladen, dann aber wieder gelöscht. „Wenn unsere Sportanlagen hinter jenen von Schulen liegen, die gar keinen Freiplatz haben, muss ich die Seriosität der App schon in Frage stellen“, gibt er ein Beispiel für seine Vorbehalte. Dasselbe gelte für die Lehrer-Bewertung. „Ich mache mir mein eigenes Bild“, sagt er. Dabei verlasse er sich auf direkte Rückmeldungen von Schülern und Eltern. „Es sind ganz wenige, die bei den Bewertungen mitmachen. Wenn sieben, acht Schüler das Bild von einem Lehrer bestimmen, der 250 Schüler hat, frage ich mich, wie repräsentativ das ist.“

In diesem Punkt stimmt ihm Leopold Plattner, AHS-Landesschulsprecher, zu. „In den ersten Tagen war ,Lernsieg‘ unter den Schülern ein Thema, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie wir es gedacht hätten. Das ist schade“, sagt er. Den Schülern fehle das „Bewusstsein für Feedback“. Die App habe es einerseits geschafft, in der Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass es Feedback auch gegenüber Lehrern brauche. Mit der Stern-Bewertungsmethode habe sie dieses Ziel selbst aber verfehlt. „Es braucht Platz für offenes Feedback. Die Angst der Lehrer vor Mobbing ist meiner Meinung nach übertrieben. Man kann an die Schüler appellieren, ihre Verantwortung ernst zu nehmen“, sagt er. Die Lehrer, die sich am meisten gegen „Lernsieg“ sträubten, seien genau diejenigen, die wüssten, dass sie Feedback bräuchten, findet er. Deshalb plädiert er dafür, dass die verpflichtenden Lehrerevaluationen – die Schüler füllen einen Bewertungsbogen aus – auch zu Konsequenzen führen sollten.