Die „GOAS“ war wieder ein Highlight

Die Spitzenzeit in der Männer-Speed-Klasse mit 40:48 Minuten stellte erneut das Team der „Brixental Connection“ mit Thomas Krimbacher, Julian Salcher und Gerhard Wechselberger auf. Auch in der Damen-Speed-Klasse konnten sich die Vorjahressieger – Team „Schoko“ – mit Michaela Kogler, Stefanie Ehrensberger und Eva Schroll in genau einer Stunde durchsetzen. In der Speed-Mixed-Wertung erreichte das Team HSC Vögelsberg/Wattens mit 43:17 Minuten den ersten Platz. Das Team der Skischule Kirchberg gelang es, der Mittelzeit am nächsten zu kommen. Bei der Familien-Mittelzeit gewann „Familie Schroll“. (TT)