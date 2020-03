TVB-Vollversammlung : „Osttirol hat zu wenige Betten“

Lienz – Bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) am Montagabend war es Thema: der Bettenschwund in den Beherbergungsbetrieben des Bezirks. Obmann Franz Theurl schlüsselte den Verlust nach Unterkunftskategorien auf, vom Viersternhaus über die Ferienwohnung bis zu „Urlaub am Bauernhof“. Aus den Zahlen geht hervor, dass in der Wintersaison nur noch rund 17.630 Gästebetten vermietet werden können, im Jahr 2000 waren es noch mehr als 19.300 gewesen. Im Sommer ist der Rückgang noch stärker: von 22.576 Betten im Jahr 2000 auf aktuell weniger als 20.000.

„Seit 2018 ist in Osttirol kein neues Qualitätsbett mehr entstanden“, meint Theurl. Schuld ist seiner Meinung nach das Aus für eine entsprechende touristische Förderung. Das Land hat das so genannte „Impulspaket“ nach Ungereimtheiten in der Abwicklung auf Eis gelegt. „Osttirol ist ja Sonderfördergebiet der EU“, sagt der TVB-Obmann. „Aber ohne Ko­finanzierung durch das Land können wir die Gelder nicht abholen.“ Es müsse Ersatz für das Impulspaket geschaffen werden, verlangt Theurl. TVB-Aufsichtsrats­vorsitzender Hansjörg Mattersberger pflichtet Theurl bei: „Der Bedarf an neuen Betten ist riesengroß, und der Bedarf an Förderungen auch.“