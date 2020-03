Restmüll unter den Altkleidern: Osttiroler Verein Gwandolina in Gefahr

Lienz – Kleidung ist zum Einwegartikel geworden. „Dies­e Entwicklung gibt es schon länger, es ist ein weltweites Problem“, sagt Rita Feldne­r, Geschäftsführerin des sozial­ökonomischen Vereines Gwandolina in Lienz (früher s’Gwandtl). In allen Ost­tiroler Gemeinden sammelt der Verein die abgegebenen Altkleider ein. Zwischen 28 und 30 Tonnen kommen jeden Monat zusammen. Drei Frauen mit jeweils 20-Stunden-Beschäftigungsverhältnissen sind von Montag bis Donnerstag allein mit dem Abholen in den Recycling­höfen und Abgabecontainern beschäftigt.

In den letzten ein bis zwei Jahren sei der aus den Sammlungen nutzbare Anteil drastisch zurückgegangen. „Waren früher noch 70 bis 80 Prozent der abgegebenen Stoffwaren verwertbar, handelt es sich heute zur Hälfte um Müll, den wir entsorgen müssen“, klagt Feldner. Der Anteil von Qualitätsware, die der Verein zum Beispiel im eigenen Second-Hand-Laden am Europaplatz in Lien­z verkaufen kann, liege nur noch bei zehn Prozent. „Auch unser­e Großabnehmer reklamieren in letzter Zeit regelmäßig die erhaltenen Lieferungen. Wir bekommen kein Geld mehr dafür und haben die ganze Arbeit gehabt.“

Immer beliebter würden Kleidertauschbörsen und Flohmärkte, auch im eigenen Geschäft freuen sich die Frauen über steigendes Interesse an weitergegebener Mode. Die Kehrseite dieser Entwicklung sei, dass vielfach nur noch Ausschussware und minderwertige Massenprodukte in den Altkleidersäcken landen würden. „Irgendwann rechnet sich die aufwändig­e Suche nach den wenigen guten Stücken nicht mehr“, befürchtet die Gwandolina-Geschäftsführerin. „Aus der Altkleidersammlung wird dann eine kostenpflichtige Müllsammlung.“ Nur was man selbst noch tragen oder benutzen würde, gehöre in die Abgabestellen: „Sauber, trocken und gepflegt.“

Zunehmend stoßen die Frauen des Vereines in den Altkleidercontainern auf Rest- und Sperrmüll, der sogar aus Nachbarbezirken stammt. Feldner: „Es geht um Bewusstseinsbildung.“ (bcp)