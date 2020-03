Kufsteiner FPÖ will „Nein“ zu neuen Flüchtlingen

Kufstein – Zur Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen meldet sich jetzt auch die Kufsteiner FPÖ zu Wort. Neo-Stadtparteiobmann LA Christofer Ranzmaier attestiert in diesem Zusammenhang der fraktionsfreien Gemeinderätin Birgit Obermüller einen „vernünftigen Zugang zum Thema“. Diese hatte sich unter dem Eindruck der Ereignisse in der Türkei und in Griechenland gegen eine Aufnahme in Kufstein ausgesprochen. Bei der Flüchtlingswelle 2015, als ein entsprechendes Heim in der Stadt eingerichtet wurde, habe sich gezeigt, „dass wir überfordert sind“. Die jungen Menschen hätten keine adäquate Betreuung erhalten.