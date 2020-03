EU-Parlament diskutiert über Coronavirus-Maßnahmen

Ohne seinen Präsidenten hat das Europäische Parlament am Dienstag über „ungewöhnlicher Maßnahmen“ im Kampf gegen das neuartige Coronavirus diskutiert. Der Parlamentsvorsitzende David Sassoli hatte sich nach einer Italienreise als Vorsichtsmaßnahme in eine selbst auferlegte 14-tägige Quarantäne begeben.

In der Debatte wurde Kritik an Deutschlands Vorgehen laut. Die Abgeordneten forderten am Dienstag in Brüssel zudem mehr Flexibilität beim Stabilitätspakt und beklagten, dass viele Arzneimittel nicht mehr in Europa produziert würden.