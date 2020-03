Albertina streicht wegen Coronavirus Eröffnung

„Wir müssen die genaue Formulierung des Erlasses abwarten“, so Schröder. Derzeit seien in der Albertina bereits massive Besucherrückgänge zu verzeichnen. Besucher aus Spanien, Frankreich, Italien, asiatischen Ländern oder den USA seien in den vergangenen Tagen kaum mehr zu verzeichnen gewesen, mit 2.100 bis 2.300 Besuchern pro Tag liege man um 1.500 bis 1.700 Besucher unter dem Tagesdurchschnitt. Nehme man dies als Maßstab, sei in den insgesamt 64 Räumen der Albertina der geforderte soziale Abstand im Augenblick mehr als gewährleistet, sagte der Museums-Chef. Eine Verschiebung der für Freitag geplanten ersten Publikums-Öffnung der „Albertina modern“ sei aus diesem Grund auch keine Option, die man überlege.