Mini-Album von Lou Asril: Universelles im sanften Groove

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Während die Klassenkameraden in der Oberstufe Techno, Rock oder Hip-Hop verschlangen, entdeckte er seine Leidenschaft für Pop, Soul – und Beyoncé. Heute wird der 19-jährige Lou Asril als einer der wenigen Nachwuchskünstler im Bereich R’n’B in Österreich gefeiert. Und nach ersten Erfolgen legt er nach: Am kommenden Freitag, 13. März, erscheint seine erste Mini-Werkschau in Form der EP „louasril“ – an seinem 20. Geburtstag.

Geboren wurde Lou Asril als Lukas Riel in Waidhofen an der Ybbs in eine Musikerfamilie, erzählt der junge Künstler im Gespräch: die Mutter klassische Sängerin, der Vater Trompeter und Lehrer. Erste Berührungspunkte gab’s folglich mit Klassik und Volksmusik. Dennoch: Popmusik ist seine erste große Liebe, ebenso wie das Klavier. Kein Wunder, dass der erste selbst geschriebene Song nicht lange auf sich warten ließ. Lou Asril war da gerade mal elf Jahre alt. Mit 15 debütierte er mit eigener Musik auf der Bühne, mit 17 Jahren übergab ihm Anthony Zawinul, der Sohn von Joe Zawinul, einen nach der Wiener Jazzgröße benannten Nachwuchspreis und bereist im Rahmen des Joe-Zawinul-Preises Studios in den USA.

Die sechs Songs, die im aktuellen Mini-Album erscheinen, kommen teilweise schon aus dieser Zeit. „Soothing Moving“, „Divine Goldmine“ und „Friek“ wurden 2019 veröffentlicht und sie schwingen bereits im gefühlvollen, sanften Groove, der schlussendlich alle Songs des Albums infiziert hat; dass hier unterschiedliche Produzenten, u. a. Alex The Flipper (Mavi Phoenix), mitwerkelten, fällt beim Durchhören kaum auf. Für Lou Asril ist es der vielfältige, gegenseitige Input, der das Arbeiten mit unterschiedlichen Mitmusikern besonders macht. Musik ist für ihn immer auch Teamarbeit.

📽 Video | Divine Goldmine:

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Themen, die der Musiker auf der Platte besingt, sind so persönlich wie universell: Keine Message, sondern Moods, bestimmte Gefühle möchte Lou Asril mit seiner Musik vermitteln. Liebe, Sex, auch Selbstbewusstsein hallen in Zeilen wie „I love it when your body shakes to the beat“ („Divine Goldmine“) als smoothe Hooklines nach. Aber auch Verletzlichkeit oder Empowerment spielen in den Lyrics eine Rolle.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Stilistisch knüpft Lou Asril an eine R’n’B-Welle der frühen Nullerjahre an, der Sound klingt in den zentralen Nummern wie „Soothing Moving“ dennoch frisch und unverbraucht. Das Highlight – auch in den beliebigeren Songs wie „Heaven“ oder „Safe And Complete“ – ist Lou Asrils versierte Stimme, die auch in den Höhen fehlerfrei brilliert.