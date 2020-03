Einblick in Medizin von anno dazumal am Krankenhaus Hall

Hall – Eine besonders spannende Führung erlebten Mitglieder der Tiroler Wehrmediziner, eines wehrpolitisch aktiven Vereins, bei ihrem jüngsten Monatstreffen: Sie besuchten die Sammlung des Vereins „Freundeskreis Pesthaus“ am Areal des Landeskrankenhauses Hall. In einem zweistündigen Vortrag veranschaulichte Obmann Christian Lechner den interessierten Gästen Ziel und Zweck des Vereins – nämlich „die Geschichte von Gesundheit und Krankheit der Menschen zu erforschen und die medikale Kultur vergangener Tage und aller damit zusammenhängenden Lebensbereiche wissenschaftlich zu erarbeiten“. Genauso geht es dem Freundeskreis darum, gut erhaltenes medizinisches Gerät aus früheren Zeiten in einem kleinen, aber feinen Museum Besuchern zugänglich zu machen. Zu bestaunen gab es Mikroskope von anno dazumal, aufwändig restaurierte Apothekerkästen, Röntgenapparate, ganze Einrichtungen von Ordinationen, einen Anästhesieapparat und ein Hochfrequenzgerät oder die Feldkiste eines Frontarztes mit fast komplettem Inhalt an Tinkturen, Medikamenten und chirurgischem Besteck. Viele weitere interessante Objekte warten, in den Regalen verstaut, auf die weitere Aufbereitung. (TT)