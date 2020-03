Ilse Abka-Prandstetter: Mit dem Pinsel auf großer Wanderschaft

Innsbruck – Ihre unbändige Neugier sei die Triebfeder, sich im Experimentieren mit Materialien, Techniken und Formen ständig neu zu erfinden, sagt Ilse Abka-Prandstetter. Dass die Arbeiten, die die inzwischen 80-Jährige in ihrer aktuellen Ausstellung zeigt, komplett anders daherkommen, als alles, was man von ihr kennt, verwundert da nicht, wenn auch das Neue ohne das Davor kaum vorstellbar ist.

An abgelegte Gewänder, hingeworfene Hüllen, Relikte realer wie mentaler Häutungen erinnern die Arbeiten vage, die Ilse Abka-Prandstetter locker an die Wände des artdepot genagelt hat. Ihre Körper sind weiß grundierte Leinwände, die die Künstlerin „in einer sich selbst entwickelnden Dynamik“ knetet, wodurch ein dynamisch durchpulstes reliefartiges Etwas entsteht, das einen Tag trocknen muss, bevor es zum Malgrund taugt.

Eine der Arbeiten erinnert in ihrer Expressivität fast an einen Holzschnitt, eine andere kommt in ihrer Poesie dagegen vage assoziativ daher. In Erinnerung an die Geschwister Scholl hat die Künstlerin eine „Weiße Rose“ auf einen Sockel gelegt, neben eine schwarze, in die allerdings eine kleine weiße eingewickelt ist.