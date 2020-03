Tilg appelliert: „Spitäler müssen virusfrei bleiben“

Generell sind die Tiroler Spitäler mit ihren 4000 Betten laut Tilg medizinisch und strukturell gut vorbereitet. „Je nach Schweregrad des Krankheitsverlaufs stehen genügend Infektions- und Intensivbetten zur Verfügung.“ Für das Personal in den Krankenhäusern gibt es natürlich spezielle Dienstanweisungen. So sind Reisen nicht nur nach Italien, sondern auch in hauptsächlich vom Coronavirus betroffene Regionen in Deutschland wie Nordrhein-Westfalen oder in asiatische Länder wie China, Honkong, Südkorea, Iran etc. untersagt. Zugleich sollen stark frequentierte Gebäude, u. a. Einkaufszentren, gemieden werden. (pn)