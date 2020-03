Strafen drohen: Wie das Coronavirus das öffentliche Leben in Tirol einschränkt

Innsbruck – Das öffentliche Leben in Tirol wird in den nächsten Wochen eingeschränkt. Die entsprechenden Erlässe folgen heute. Hauptbetroffen sind Veranstaltungen mit 100 Personen in geschlossenen Räumen bzw. 500 bei Freiluftveranstaltungen, die ab jetzt untersagt sind.

💰 VERANSTALTUNGEN UND STRAFEN

Wer sich nicht an den von der Bundesregierung gestern angekündigten Erlass für Veranstaltungen hält – alle Outdoor-Events über 500 Teilnehmer sind bis Anfang April abzusagen, ebenso alle Indoor-Veranstaltungen über 100 Besucher –, muss mit Strafen rechnen. „Es ist ein Straftatbestand, nicht daran mitzuwirken, dass sich eine Epidemie nicht ausbreitet“, macht Innenminister Karl Nehammer deutlich.

🛍️ EINKAUFSZENTREN, MUSEEN, SCHWIMMBÄDER, ETC

Die Beschränkungen von „Menschenansammlungen“ gelten nicht im unmittelbaren Alltag, sondern nur bei angemeldeten Veranstaltungen. So gibt es bisher keine Maßnahmen in den Einkaufszentren oder Museen, auch nicht in Schwimmbädern. Laut Landeshauptmann Günther Platter sind sie nicht von den Erlässen der Bundesregierung betroffen.

🍿 KINOS

Die Kinokette Cineplexx beschränkt die Anzahl der Plätze für die Vorstellungen auf unter 100 Personen. Zudem sollen jeweils Sitze zwischen den verkauften Plätzen freibleiben. Auch das Metropol in Innsbruck verkauft pro Saal nur noch 50 Prozent aller Karten bzw. nicht mehr als 99 pro Saal.

🚌 ÖFFENTLICHER VERKEHR

In den Öffis verzichtet man im Gegensatz zu Südtirol auf Restriktionen. Wie Landeshauptmannstellvertreterin und Verkehrsreferentin Ingrid Felipe betont, würden derzeit die Fahrgastzahlen allerdings zurückgehen.

🍴 RESTAURANTS, BARS & LOKALE

Die 100-Personen-Grenze gilt auch für die Gastronomie. Inwiefern das konkret gehandhabt wird, steht bis dato noch nicht fest. Mehr dazu soll im Laufe des Tages seitens der Regierung bekanntgegeben werden.

🚆 KEINE ZÜGE MEHR NACH ITALIEN

Der internationale Bahnreiseverkehr über den Brenner nach Italien wird heute Vormittag eingestellt, es verkehren dann keine Züge mehr. Für Pendler werden im Wipptal Schienenersatzverbindungen eingerichtet.

🚅 VERBINDUNG OSTTIROL/LIENZ NACH INNSBRUCK

Vom Stopp für die Reisezüge nach Italien ist auch die Verbindung von Lienz nach Franzensfeste betroffen, die Züge werden vorübergehend in Sillian angehalten. Der Direktbus von Lienz nach Innsbruck fährt weiterhin regelmäßig, aber über den Felbertauern und nicht mehr durch das Südtiroler Pustertal.

🚉 INNERÖSTERREICHISCHER REGIONALVERKEHR

Der Fahrplan erfährt keine Streichungen, die Fahrten über das Deutsche Ecke erfolgen planmäßig.

🛒 LEBENSMITTELVERSORGUNG

Die regionale Lebensmittelwirtschaft in Tirol funktioniert, die Landwirtschaft sei das Rückgrat für die Versorgung, sagt Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler. Vorratseinkäufe seien nicht notwendig. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass das Coronavirus durch Lebensmittel übertragen wird, stellt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) fest.

🎒 SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

Bisher konnte von großflächigen Schul- und Kindergartenschließungen in Tirol abgesehen werden. Für Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber habe man hier schon präventiv reagiert. Über weitergehende Maßnahmen ist das Land bereits mit den Sozialpartnern im Gespräch. Zugleich wartet Tirol auf Entscheidungen des Bundes, die heute getroffen werden sollen. Dabei geht es vor allem um die Sicherstellung der Kinderbetreuung, wenn der Unterricht eingestellt wird.

⛪ MESSEN & GOTTESDIENSTE

Wie die Diözese Innsbruck mitteilt, dürfen ab sofort Gottesdienste von nicht mehr als 100 Personen besucht werden. Das werde bei den Messen unter der Woche zwar weniger ein Problem sein, an den Sonntagen stelle sich die Frage aber durchaus. Wie das in der Praxis kontrolliert werden soll, wie viele Personen bereits im Gotteshaus sind, soll in den kommenden Tagen ausgearbeitet werden. Auch außerhalb des Kirchenganges beschäftigen die Diözese die Vorgaben: So werden Pfarrkaffees oder das gemeinschaftliche Suppenessen ausgesetzt, Bildungsveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von über 100 Personen abgesagt. Auch Wallfahrten, bei denen erfahrungsgemäß viele Gläubige teilnehmen, finden nicht statt.

✝️ BISCHOFSKONFERENZ