Brauerei Falkensteinin Lienz ist 120 Jahre alt

Von Catharina Oblasser

Lienz –An der Pustertaler Straße in Lienz braut sich etwas zusammen: Seit der Matreier Johann Baptist Steiner im Jahr 1900 die Falkenstein-Brauerei gründete, sind Hopfen und Malz dort zu Hause. Heuer wird das 120-jährige Bestehen gefeiert. Der Name „Falkenstein“ kommt übrigens von einem Felsen in Matrei, der heute bei Kletterern sehr beliebt ist.

Der Betrieb wurde nach dem Ersten Weltkrieg an den steirischen Brauriesen Gösser verkauft, der in der Brau Union Österreich und schließlich im niederländischen Heineken-Konzern aufging.

Laura Longo absolviert in Lienz die Lehre zur Brau- und Getränketechnikerin. © Brau Union Österreich

Am Bier hat all das nichts geändert, meint Braumeister Harald Green. „Die Besitzer unserer Brauerei wissen, dass die lokalen Marken sehr stark sind, und ändern nichts daran.“ Das Falkensteiner Märzen, meist nur „Falkenbräu“ genannt, gilt als das typische Osttiroler Bier und ist als solches bekannt und beliebt. In kleineren Mengen werden in Lienz auch ein dunkles Zwickel und eine Spezialsorte Starkbier für den italienischen Markt hergestellt.

Pro Jahr produzieren die insgesamt 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter zwei Lehrlinge – etwa 63.000 Hektoliter des Gerstensaftes, Tendenz steigend. Das nötige Wasser kommt aus zwei eigenen Quellen am Schlossberg. „Dieses Wasser ist sehr weich, deshalb eignet es sich gut“, erklärt Green. Getrunken wird das Falkenbräu in Osttirol und Oberkärnten, bis in die entlegensten Berghütten müssen die „Bierkutscher“ liefern. Einer der neun Bier-Lkw ist deshalb ein Spezialmodell mit Allrad-Antrieb.

Harald Green und seine Stellvertreterin Carina Schneider. © Oblasser

Eine Ausnahme gibt es aber: Falkenbräu trinkt man auch beim dreitägigen Altausseer Kirchtag, der von der Feuerwehr Altaussee veranstaltet wird. „Die Feuerwehr hat bei einem Ausflug einmal Station im Brauerei-Gasthaus in Lienz gemacht“, erklärt Green. „Das Bier hat ihnen so gut geschmeckt, dass sie es seither jedes Jahr für ihren Kirchtag bestellen.“

So traditionell das Getränk, so modern die Herstellung: In Sudhaus, Gärkeller und Abfüllhalle geht ohne Computer nichts mehr, sagt Harald Green. „Zurzeit wird die Gärkeller-Steuerung erneuert. Fast jährlich modernisieren wir oder bauen um.“ Der 45-Jährige kennt die Brauerei von klein auf. „Früher war mein Vater Heinrich Braumeister, wir hatten eine Dienstwohnung am Gelände“, erinnert sich Green. „Ich bin hier aufgewachsen.“ 2014 übernahm der Sohn das Amt vom Vater. Ihm zur Seite steht Carina Schneider, seit Herbst 2015 Greens Stellvertreterin an der Betriebsspitze.

Im Stiegenhaus erinnern alte Bieretiketten an früher. © Oblasser

Etwa einmal pro Woche machen die beiden etwas, was kein noch so guter Computer schafft: die Verkostung. „Das Laborgerät kann nicht sagen, ob das Bier so schmeckt, wie es schmecken soll“, schmunzelt Harald Green. „In diesem Punkt ist der Mensch unverzichtbar.“