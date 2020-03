Auswirkungen auf die Kulturszene wegen des Coronavirus

Die österreichische Kulturszene wird durch die Restriktionen der Bundesregierung das Coronavirus betreffend in den kommenden Wochen quasi lahmgelegt. Sowohl das Theater in der Josefstadt als auch das Wiener Konzerthaus sagten aufgrund der von der Regierung verkündeten Maßnahmen alle geplanten Veranstaltungen bis Ende März ab. Die Albertina strich die Eröffnung der neuen „Albertina modern“.

Ob sich die am Dienstag von der Regierung verlautbarten Maßnahmen, die einen Verbot von Indoor-Veranstaltungen über 100 Personen betreffen, auch auf den Museumsbetrieb auswirken, konnte Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder noch nicht sagen. „Wir müssen die genaue Formulierung des Erlasses abwarten“, so Schröder. Derzeit seien in der Albertina bereits massive Besucherrückgänge zu verzeichnen. Besucher aus Spanien, Frankreich, Italien, asiatischen Ländern oder den USA seien in den vergangenen Tagen kaum mehr zu verzeichnen gewesen, mit 2.100 bis 2.300 Besuchern pro Tag liege man um 1.500 bis 1.700 Besucher unter dem Tagesdurchschnitt.

Sowohl das Theater in der Josefstadt als auch das Wiener Konzerthaus sagen aufgrund der Maßnahmen alle geplanten Veranstaltungen bis Ende März ab. Das Konzerthaus wird nun alle Konzerte in den nächsten Wochen durchgehen, um zu prüfen, welche nachgeholt werden können. Die Kunden werden über die Absagen bzw. die Verschiebungen informiert, sagte eine Sprecherin. Wird kein Ersatzkonzert angeboten, können die Tickets innerhalb von sechs Monaten zurückgegeben werden.

Im Theater in der Josefstadt werden alle Vorstellungen bis Ende März im Haupthaus und in den Kammerspielen abgesagt. Das betrifft unter anderem auch die für Donnerstag (12. März) geplante Uraufführung von „Geheimnis einer Unbekannten“ von Christopher Hampton nach Stefan Zweig. Offen ist hingegen noch, ob die Premiere von Hermann Bahrs „Das Konzert“ in der Regie von Janusz Kica am 2. April stattfinden kann. Veranstaltungsabsagen gibt es auch in den Wiener Theatern. Die Staatsoper sagt ab dem heutigen Dienstag bis zum 31. März sämtliche Vorstellungen und Veranstaltungen ab.

Die Wiener Stadthalle cancelt 23 Events. Nicht stattfinden werden etwa die „Masters of Dirt“-Vorstellungen an diesem Wochenende, das Santana-Konzert am 20. März oder die „Cirque du Soleil“-Shows zwischen 25. und 29. März. Für „Masters of Dirt“ gebe es bereits Ersatztermine. Sie sind nun zwischen 26. und 28. Juni geplant. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Ersatztermine für weitere Veranstaltungen sowie neue Informationen darüber, welche Tickets ihre Gültigkeit behalten, werden laufend auf unserer Website veröffentlicht“, hieß es auf der Homepage der Stadthalle.

Der Konzertveranstalter Live Nation sucht für in den kommenden Wochen in Österreich geplante Events Ersatztermine. Konkret betroffen sind ein Auftritt des Komikers Ricky Gervais am Freitag in der Stadthalle sowie das Konzert von Phil X im Wiener B72. Verschoben wurde unterdessen eine Tour von Rea Garvey.

Auch die Jubiläumsausgabe der Rauriser Literaturtage fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Das 50. Festival, das heuer für die Zeit von 25. bis 29. März angesetzt war, wird auf das kommende Jahr verschoben, sagte Katharina Klingler von den Rauriser Literaturtagen auf APA-Anfrage. Zum Jubiläum waren eine ganze Reihe früherer Preisträger eingeladen, allen voran Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller. Der Literaturpreis soll an die aus Klagenfurt stammende Autorin Angela Lehner für ihren Roman „Vater unser“ verliehen werden.

Für den Konzertveranstalter Barracuda Music bedeute das Veranstaltungsverbot von Events mit mehr als 100 (Halle) bzw. 500 (Freiluft) Besuchern die Absage von 40 Konzerten bis Ende März. „Wir haben überall über 100“, so Geschäftsführer Martin Vögel. „Für uns heißt das, dass einmal bis Anfang April nichts stattfinden kann“, betonte Vögel im APA-Gespräch. „Wir treten jetzt mit allen Agenten in Kontakt. Was nicht zu verschieben ist, wird abgesagt und der Kartenpreis zurückerstattet.“ Die Branche werde dadurch hart getroffen.

Die Kinobranche reagiert auf die von der Regierung verkündeten Einschränkungen von Veranstaltungen mit der Beschränkung von Sitzplätzen. So wird das Filmmuseum die Ticketzahl je Vorstellung auf unter 100 Plätze begrenzen. „Darüber hinaus kommt es in unserem Spielbetrieb vorläufig zu keinen weiteren Einschränkungen“, heißt es auf der Website. Auch andere Häuser schlagen einen ähnlichen Weg ein.