Vorwürfe gegen Russland im Prozess um Abschuss von Flug MH17

Mehr als fünfeinhalb Jahre nach der MH17-Katastrophe hatte dort am Vortag der Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer in Abwesenheit begonnen. Die Staatsanwaltschaft warf Russland unter anderem Hacking-Versuche gegen die Ermittler vor und sprach über Befürchtungen, dass Moskau versuchen könnte, Zeugen aufzuspüren. Britische und niederländische Behörden hätten festgestellt, dass Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU an Versuchen beteiligt waren, „sich in die Systeme der malaysischen Ermittlungsbehörden zu hacken“, sagte Staatsanwalt Thijs Berger vor den Richtern und erwähnte ähnliche Versuche bei den niederländischen Ermittlern.