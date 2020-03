Schredder-Affäre: BK verteidigt Vorgehen des Polizisten

Das Bundeskriminalamt verteidigt das Vorgehen des ÖVP-Gemeinderatskandidaten und Polizisten in Ermittlungen zur „Schredder-Affäre“. Die WKStA befand es laut internen Akten als problematisch, dass er bei einer „freiwilligen Nachschau“ Handy oder Laptop nicht sichergestellt hat. Die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft habe das nicht angeordnet, sagte ein BK-Sprecher Dienstag.

Es sei auch eine mögliche Befangenheit eines Ermittelnden geprüft und festgestellt worden, dass keine Befangenheitsgründe vorlagen, berichtete BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Der betreffende Mitarbeiter sei Ende August 2018 auf eigenen Wunsch von den Ermittlungen abgezogen worden. Dies könnte freilich auch daran liegen, dass damals eine aufmunternde Kurznachricht bekannt wurde, die der Soko Ibiza-Polizist kurz nach dessen Rücktritt an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geschickt hatte.

Dass ein ÖVP-Mitarbeiter nach Veröffentlichung des Ibiza-Skandalvideos im Mai 2019 fünf Festplatten des Bundeskanzleramts unter falschem Namen schreddern hatte lassen, war zunächst von der WKStA untersucht worden. Die Polizei-Soko Ibiza habe „alle Schritte in Absprache“ mit der WKStA gesetzt, betonte Kriegs-Au am Dienstag.

Im August entstanden in der WKStA allerdings Bedenken über die mögliche Befangenheit von Soko-Mitarbeitern. Ex-Justizminister Clemens Jabloner sah jedoch in einer Parteimitgliedschaft (ÖVP, Anm.) keinen Anschein einer Befangenheit begründet. Die Ermittlungen wurden dann an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten, die vor rund einem Monat die Einstellung bekannt gab.

Angesichts der Berichte über Akteninhalte der WKStA zur „Schredder-Affäre“ stellte diese Dienstag nun klar, dass sie „zu keiner Zeit“ interne Berichte und Bestandteile von Ermittlungsakten an externe, nicht berechtigte Personen ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben habe. Wie verpflichtet, habe man aber den betreffenden Ermittlungsakt dem Ibiza-U-Ausschuss zukommen lassen.

Interne Berichte würden grundsätzlich nur innerhalb der Berichtskette der Oberstaatsanwaltschaft Wien und dem Justizministerium vorgelegt, betonte die WKStA in einer Pressemitteilung. „Anlässlich der Verpflichtung zur Aktenübermittlung an den Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“ habe man zudem die Ermittlungsakten samt den internen „Tagebüchern“ - über die die ZiB 2 und die APA berichtet haben - im Februar 2020 der OStA Wien zur Weiterleitung an das Parlament übermittelt.

Die ÖVP erstattete wegen der Berichte über die ÖVP-Kandidatur des Ermittlers eine „Strafanzeige“ gegen Unbekannt. Der Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, der nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos Festplatten unter falschem Namen schreddern ließ, habe sie eingebracht, hieß es. Denn es seien vom Amtsgeheimnis geschützte Aktenstücke veröffentlicht worden. Die Weitergabe solcher Dokumente an Dritte, „insbesondere an Medien“, sei jedenfalls eine Verletzung des Amtsgeheimnisses, allenfalls auch Amtsmissbrauch.

Indes ortet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bei den Ermittlungen einen Verdacht auf Befangenheit - wie auch jener, dass hier „schwarze Netzwerke ungeniert am Werk sind, die mit Zudecken und Planieren beschäftigt sind“. Er sieht Dienstag einen „dringend aufklärungsbedürftigen schwarzen Skandal“. Wenn ein ÖVP-Kandidat gegen einen ÖVP-Mitarbeiter ermittel, dann sei es „kein Wunder, dass keine schwarzen Schafe zu finden sind“. Zusammen mit den jüngsten Attacken von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz auf die Justiz vermutete Deutsch einen „breit angelegten Versuch der ÖVP, Justiz und Ermittlungsbehörden an die kurze schwarze Leine zu nehmen“.

Für die FPÖ ist das ein „Skandal erster Ordnung“. Generalsekretär Michael Schnedlitz hielt der ÖVP vor, „bis in den letzten Winkel unserer Republik“ Einfluss nehmen zu wollen. Die Volkspartei schreddere „nicht nur Festplatten, sondern jegliche staatliche Kontrollinstanz“.