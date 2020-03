Laut UNO rund 4,9 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela

Rund 4,9 Millionen Menschen haben in den vergangenen Jahren Venezuela wegen der politischen und wirtschaftlichen Krise verlassen. Das geht aus einem Bericht hervor, den UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Dienstag vorstellte. Die Zahl der venezolanischen Flüchtlinge ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Nach jüngsten Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat das Land 28,9 Millionen Einwohner, für 2021 rechnet der IWF aber nur noch mit 24,8 Millionen. Das südamerikanische Land ist unter der Führung des autoritär regierenden sozialistischen Staatschefs Nicolás Maduro in eine dramatische Krise geraten. In ihrer Aktualisierung der Menschenrechtssituation in Venezuela vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf verwies Bachelet auch darauf, dass politische Spannungen und Gewaltaktionen gegen Oppositionspolitiker weiter an der Tagesordnung seien.